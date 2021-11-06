السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نقل أسوار المبانى الخدمية بشارع حسين كامل لتوسعته

نائب المحافظ خلال
نائب المحافظ خلال جولته

تابع إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة، والبدء فى نقل أسوار المبانى الخدمية بالشارع.

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نائب المحافظ خلال جولته 

 وأشار نائب المحافظ في بيان له إلى استمرار تلقى مستندات الحيازة لعقارات الصف الأول المطل على الشارع وصرف التعويضات.

وأكد صابر أنه ستتم أعمال التوسعة والإزالة بعد صرف التعويضات، وجارى المتابعة لحين الانتهاء.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

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نائب المحافظ خلال جولته 

كان أعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات المالية لـ٣٢ أسرة بشارع حسين كامل سليم بألماظة بمصر الجديدة لأعمال توسعته وذلك طبقاً لأسعار المنطقة وتقدير المقيم العقاري.

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نائب المحافظ خلال جولته 

وأكد نائب المحافظ  أنه جار صرف باقى التعويضات لحين الانتهاء بالكامل من الأعمال السابقة للإزالة.

وأوضح صابر، أنه ستتم توسعة شارع حسين كامل سليم لكونه امتداداً لطريق السويس لحل أي اختناقات مرورية بالمنطقة وستتضمن أعمال التوسعة إزالة الصف الأول فقط مع تعويض السكان قبل أعمال التوسعة واستمرار تلقى طلبات مستندات الحيازة لصرف التعويضات.

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نائب المحافظ خلال جولته 
شارع حسين كامل توسعة شارع حسين كامل تعويض سكان شارع حسين كامل محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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