السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ريابكوف»: تحضيرات للقاء روسى أمريكى حول عمل سفارات الجانبين

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو وواشنطن تخططان لعقد اجتماع قبل نهاية نوفمبر الجاري لمناقشة قضايا التأشيرات وعمل السفارات.

وأشار نائب الوزير إلى أن الجانبين سيبحثان - خلال اللقاء كذلك - "المنغصات" الأخرى في العلاقات الثنائية، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية ناطقة بالعربية.

وأضاف ريابكوف: "يمكنني أن أؤكد، أنه سيحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين قبل نهاية نوفمبر".

وأوضح أنه سيتم خلال المشاورات المقبلة "النظر ليس فقط في مسائل التأشيرات، ولكن إجمالي العلاقات، بما في ذلك مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمثيرة للحساسية في العلاقات الثنائية".

وتابع: "لكن قضية التأشيرات وعدم استعداد الولايات المتحدة للاستجابة إلى الحد الأدنى على الأقل لدعواتنا المستمرة لتصحيح الوضع الحالي بسرعة، ستكون بالطبع من بين الأمور المركزية، إذا لم تكن الأساسية".

ولفت إلى أنه تقرر عقد اللقاء المذكور في دولة ثالثة، وسيتم على مستوى "رؤساء الأقسام ذات الصلة في وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية".

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