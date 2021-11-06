وفاة الفنان أحمد عبدالحى أثناء إجراء جراحة

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، اليوم السبت، عن وفاة الفنان أحمد عبدالحي، عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق منير على الخبر وكتب عبر «فيسبوك»: «الدوام لله.. الفنان أحمد عبدالحي»، ليتفاعل معه المتابعون والأصدقاء بالدعاء للفنان الراحل بالرحمة.

وكان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وكان من المفترض أن يجري جراحة طبية بمعهد ناصر اليوم حتى وافته المنية على خلفية إجراء العملية الصعبة.

وكان الفنان الراحل أحمد عبدالحي قد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل «وادي الجن»، بمشاركة عدد كبير من الفنانين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، بمشاركة الشباب الصاعد يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

الفنان الراحل ممثل مصري، بدأ مسيرته الفنية فى نهاية التسعينيات، وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتليفزيون، وشارك الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وقدم أدوارا ثانية في أعمال مثل: «أصحاب ولا بيزنس»، و«أرض الخوف» و«معالي الوزير» مع الراحل أحمد زكي.

كما شارك الفنان الراحل في بطولة أفلام: «حالة حب، و7 ورقات كوتشينة، وكلاشينكوف» وتواجد في أعمال السيت كوم مثل «فؤش الجبل» و«راسين في الحلال» وغيرها من الأعمال.

وكانت آخر أعماله قبل عدة أشهر مسلسل «وادي الجن»، وهو مسلسل عرض على إحدى المنصات الشهيرة، كما عرض له العام الماضي مسلسل «عمر ودياب» مع الفنان مصطفى خاطر والفنان علي ربيع، من إخراج معتز التوني، خلال الموسم الرمضاني الماضي، واختفى من بعدها حتى رحل اليوم.