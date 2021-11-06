وزير الطيران يتسلم شهادة «الأيزو» لنظام الإدارة البيئية

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولى لمتابعة سيرالعمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالاضافة إلى متابعة الاستعدادات لزيادة حركة الطيران المتوقعة خلال الموسم الشتوى الجديد رافقه خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء مراد محمد مدير المطار، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالخدمات المقدمة وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للركاب القادمين والمسافرين عبر المطارات المصرية.

وشملت الجولة قيام وزير الطيران بتفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، واطمأن سيادته على الإجراءات الاحترازية المطبقة بصالات السفر والوصول، وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج.

وخلال الجولة، استمع وزير الطيران إلى آراء بعض الركاب في الخدمات المقدمة، كما أشاد بالإجراءات الأمنية في المطار، وكذا التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، كما اطمأن على الإجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وتعقيم حقائب الركاب، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين، والعمل على إرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب فضلاً عن الالتزام التام بكافة إجراءات السلامة المتبعة.

وأكد منار على أهمية مطار الغردقة الدولي لكونه من أهم مطارات الجذب السياحى حيث تعد مدينة الغردقة من المناطق السياحية الهامة التى يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الزيارة تسلم وزير الطيران شهادة الأيزو لنظام الإدارة البيئية أيزو "2015-14001" من شركة SGS المانحة بعد اجتياز المطار جميع الاختبارات والملاحظات الفنية ويعد مطار الغردقة الدولي من أوائل المطارات التي حصلت على هذه الشهادة.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.