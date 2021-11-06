اليوم.. اليونان تطبق قيودًا على الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا

ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت أن الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس كورونا، سيتعين عليهم تقديم اختبار مسحة سريعة أو "بي.سي.آر" تكون نتيجته سلبية، لدخول متاجر البيع بالتجزئة والبنوك والمكاتب الحكومية وأماكن الترفيه المختلطة، وصالونات تصفيف الشعر، اعتبارًا من اليوم، فيما دخلت إجراءات جديدة، تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس حيز التنفيذ.

وأضافت الصحيفة أن هذا الشرط لن يطبق على محلات البقالة والصيدليات والأماكن الدينية، على الرغم من أن الكنيسة اليونانية حثت الأشخاص غير المطعمين أمس الأول الخميس على إجراء اختبارات كورونا، قبل حضور أي قداس.



وسيتعين على القصر، غير المطعمين، إجراء اختبار ذاتي، تكون نتيجته سلبية، لدخول أي مؤسسة، تلبي احتياجات العملاء.