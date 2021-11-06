السودان بالمقدمة.. 12.8% زيادة فى صادرات مصر لدول حوض النيل

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر إلى دول حوض النيل لتسجل 105.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 93.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12 مليون دولار بنسبة 12.8%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن صادرات مصر للسودان جاءت فى المرتبة الأولى بين دول حوض النيل بقيمة 49.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 29 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20.4 مليون دولار، يليها صادرات مصر إلى كينيا والتى بلغت 29.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 40.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

كما أظهر التقرير أن الصادرات المصرية لإثيوبيا ارتفعت لـ 10.8 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبلغت الصادرات إلى رواندا 4.5 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 5.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وباقي دول حوض النيل 10.8 مليون دولار مقابل 12.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وفى المقابل، انخفضت واردات مصر من دول حوض النيل إلى حدود 24.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 46 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت السودان فى المرتبة الأولى بواردات قدرها 11.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 24.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق، يليها كينيا بقيمة 8 مليون دولار مقابل 19.4 مليون دولار، والكونغو 2.6 مليون دولار مقابل صفر واردات خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما بلغت واردات مصر من أوغندا 1.3 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبلغت الواردات من باقى الدول 0.9 مليون دولار مقابل 0.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.