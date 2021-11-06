«السكة الحديد»: تعديل مجموعة قطارات بعربات تحيا مصر لتوفير مستوى خدمة مميز

أعلنت هيئة السكة الحديد إنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب تعلن الهيئة تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط :



إعتبارا من يوم 8/11/2021

- تعديل تركيب قطار 168 اكسبريس الواسطي / المنيا بعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي



إعتبارا من يوم 9/11/2021

- تعديل تركيب قطار 169 اكسبريس المنيا / الواسطى بعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.



وتسعي الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

يبحث المواطنون على مواعيد قطارات «الإسكندرية - دمنهور»، ويسلط الدستور الضوء اليوم السبت على مواعيد تلك القطارات.



مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية:



قطار رقم ٩٠٣ دمنهور الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:37 صباحا والوصول في الساعة 9:30 صباحا.



قطار رقم ٩٠١ دمنهور الإسكندرية موعد قيامه في الساعة 10:31 صباحا والوصول في الساعة 11:25 صباحا.



قطار رقم 911 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً.

قطار رقم 913 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 2:33 مساءاً والوصول 3:25 مساءاً.

قطار رقم 915 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 5:29 مساءاً والوصول 6:20 مساءاً.

قطار رقم 901 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مكيف أسباني) موعد قيامه الساعة 10:21 صباحاً والوصول 11:15 صباحاً



قطار رقم 3 دمنهور الإسكندرية (إكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 6:07 صباحاً والوصول 7:10 صباحاً.

قطار رقم 516 دمنهور الإسكندرية (سرعة درجة ثاني + مميز) موعد قيامه الساعة 7:17 مساءاً والوصول 8:10 مساءاً.