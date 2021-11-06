«المشاط»: مصر تستثمر في المشروعات القومية بمجالات الطاقة الشمسية والرياح

قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تستثمر في مشروعات قومية في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، مما يؤدي إلى تعزيز ريادتها في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر"، أن مصر أعلنت في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ عن التزامها بالتحول من توليد الطاقة بالفحم، تنفيذا لاستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة ٢٠٣٥.

تجدر الإشارة إلى أن اهداف الحكومة المصرية تنطلق لتحقيق الاقتصاد الأخضر، من خلال تبني معايير الاقتصاد الأخضر في التفكير والعمل، لتحقيق طموحات نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتبرز المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم اهمية الحاجة لمزيد من التعاون والتضامن والعمل الجاد، لتغيير العالم ليصبح عالماً أفضل؛ وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «مستقبل الطبيعة والأعمال»، فإن وضع المعايير البيئية في الأولويات الدولية، يمكن أن يضيف ١٠.١ تريليون دولار سنوياً ويوفر ٣٩٥ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يثبت أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يدعم الصحة العامة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تحقيق الفرص الاقتصادية.

وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة ٢٠٣٥، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة ٤٢٪ من كهرباء البلاد بحلول عام ٢٠٣٥.

ومن أجل تحقيق ثورة الطاقة النظيفة من خلال تعزيز الشراكات، وقعت وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (٢٠١٩-٢٠٢٢) مع وكالة الطاقة بوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية لإطلاق التحول الأخضر في مصر والاستثمار في الطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الدولة في تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر من خلال وضع خطط لضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وتنفيذ مشاريع طاقة الرياح، حيث تسعى مصر إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من ٤٣٪ بحلول عام ٢٠٣٥.