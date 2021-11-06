السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش السورى يزيل حواجز فى درعا

الجيش السوري
الجيش السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الجيش السوري عمدت، خلال الساعات الماضية، إلى إزالة حاجز تابع لها على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة تسيل، بريف درعا الغربي، وذلك بعد ساعات من إزالة أكثر من 7 حواجز من محيط مدينة داعل بريف درعا الأوسط، وذلك تنفيذًا لبنود الاتفاق الأخير بين وجهاء وأعيان درعا من طرف، واللجنة الأمنية التابعة للدولة السورية من طرف آخر. 

وفي الثالث من الشهر الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش السوري إلى محيط بلدة ناحتة بريف درعا، لدخول البلدة وإلقاء القبض على مطلوبين لم يجروا عمليات التسوية الأخيرة في البلدة، ويتألف الرتل من سيارات مثبت عليها رشاشات ثقيلة، وعشرات العسكريين.

الجيش السورى المرصد السوري لحقوق الإنسان درعا الغربي ريف بنود الاتفاق

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