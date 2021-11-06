تأجيل حفل تامر حسني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أجلت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر موعد الحفل الغنائي للنجم تامر حسني والذي كان من المقرر أن يحييه يوم 19 نوفمبر الجاري إلى يوم 8 ديسمبر المقبل.

وجاء تأجيل ميعاد الحفل بسبب ارتباط تامر حسني بحفل غنائي ضخم من المقرر أن يحييه في يوم 18 نوفمبر الجاري داخل جامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة.

تفاصيل حفل تامر حسني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل تكريم نجم الجيل تامر حسنى ومنحه "درع الجامعة" لتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ مصر في الغناء والسينما حيث لم تعرف الساحة الفنية، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين وهي الفئة الأولى بمبلغ 700 جنيها مصريا، والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياته القديمة والحديثة التي قدمها خلال مشواره الفني ومنها «مبطلناش إحساس، في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان»، وغيرها من الأغنيات.

حفل تامر حسني بموسم الرياض 2021

ومن المقرر أن يسافر تامر حسني الأيام المقبلة إلى المملكة العربية السعودية لاحياء حفلا غنائيا هناك ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 وذلك يوم 11 نوفمبر الجاري على خشبة مسر ح أبو بكر سالم بالرياض، وتبدأ أسعار التذاكر من سعر 955 ريال سعودي وتصل إلى 2070 ريال سعودي.

آخر أعمال تامر حسني الغنائية

وطرح تامر حسني الأيام الماضية فيديو كليب أغنية “فرحة” وهي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني، توزيع علي فتح الله، تسجيل وهندسة صوت عبدالرحمن شوقي وجلال فهمي، وأشاد كثيرون بطريقة الإخراج المبتكرة لما بها من تنوع وتميز واختلاف.

كما طرح مؤخرًا أغنية "صعبة" على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبدالرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، ويعرض له حاليًا فى السينمات فيلم «مش أنا» الذي حقق إيرادات كبيرة ويشاركه في البطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، وإخراج سارة وفيق، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.