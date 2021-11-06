السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

مصدر كنسي بتعيين الراهب دانيال السرياني وكيلا لإيبارشية قنا

الانبا شاروبيم
الانبا شاروبيم

كشف مصدر كنسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قرارًا بتعيين الراهب القمص دانيال السرياني، وكيلا لمطرانية قنا.

وأضاف المصدر في تصريحاته: أنه يأتي ذلك بناءً على طلب من الأنبا شاروبيم أسقف قنا، لقداسة البابا في سيامة من يساعده في المسئولية بسبب ظروفه الصحية.

ومن جهته وجه الأنبا شاروبيم، أسقف قنا، صباح اليوم، رسالة إلى شعب الإيبارشية جاء فيها: «أبنائي الأحباء جميعاً .. الذين احبهم من كل قلبي ، والرب يعلم ، ويشهد بذلك ، وأنتم أيضاً ..لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع . أعرف أنكم تحبون ملك القديسين ، الفادي العظيم . ومحبتكم لي ؛ هي جزء من محبته العظيمة لي .. ولكم ..لهذا أرجو الإطمئنان ، وعدم تصديق الإشاعات ، لأني بالحقيقة ، منكم ، ولكم ..الظروف الصحية حرمتني منكم بعض الوقت .. ولكن اثق بصلواتكم ، وبنعمة ربنا يسوع ، أني سأكمل معكم ، وأفرح بمقابلتكم في أقرب وقت بمعونة الهية ..إفرحوا .. صلوا لأجلي .. وربنا قادر بنعمته وروحه القدوس ؛ يفرح قلوبكم بغنى نعمته».

 وكان قد قام الأنبا شاروبيم العام الماضي بقضاء خلوته بدير الأنبا بيشوي مما أثار عددًا من الشائعات حول أستقالته من الإيبارشية، الأمر الذي جعل الأنبا شاروبيم يُصدر بيانًا حول تواجده بالدير.

وكشف الأنبا شاروبيم، أسقف قنا، عن أسباب تواجده في دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك بعد مزاعم عن تقديم استقالته من الإيبارشية وتشكيل لجنة بابوية من شئون الإيبارشيات لمقابلته في الدير لعدوله عن الاستقالة.

وقال الأنبا شاروبيم، في بيان له،"فقط لإيضاح الأمور والرد على كثير من للأفكار المتنوعة، لسبب تعبي الجسدي، وضعف مقدرتي على متابعة شئون الإيبارشية، طلبت مرات عديدة من قداسة البابا بإرادتي، أن يسيم من يساعد في المسئولية أو يتولاها كاملة".

وتابع: "وأخيرا اضطريت للاعتكاف، ولكن طالت الفترة، وحدث كل هذا الأضطراب على الميديا، ولكل من أحب أو تطاول وأنا مسامح للجميع دون مراعاة للمشاعر، ولهذا ومن أجل محبة أولادي، ومن أجل سلامتهم وطمأنينتهم، بنعمة ربنا سوف أعود إلى الإيبارشية في أقرب فرصة، والرب وحده قادر أن يدبر جميع الأمور".

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثان لبابا تواضروس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية

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