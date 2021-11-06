بينها استخدام الماء الدافئ.. طرق منزلية للتغلب على انفلونزا الخريف

تعتبر الانفلونزا الموسمية من أكثر الأمراض انتشارًا في فصلي الخريف والشتاء، ولذلك يجب الحرص على تفادي الحصول على العدوى، ويمكن ذلك من خلال البعد عن الأشخاص المصابين بالفعل، والوقوف على مسافة آمنة منهم، حتى لا يصيبك رزار سعالهم الحامل للفيروس.

أما في حالة الإصابة بالفعل فهناك عدة طرق يمكن اتباعها للتعافي سريعًا، ويجب الحرص عليها حتى في حالة زيارة الطبيب وتناول البروتوكول اللازم، وهي بحسب ما ورد في موقع "privateproperty"، عدد من الأطعمة والمشروبات المنزلية التي تحتوي على معادن تعمل على رفع المناعة، نرصدها في السطور التالية:

الزنك يساعد على التعافي سريعًا:

يعتبر معدن الزنك من أفضل المعادن التي يحتاج إليها الجسم بشكل مستمر لا سيما في أوقات المرض، لأنه يعمل على رفع مناعة الشخص المصاب، ويحثه على الشفاء سريعًا، ويمكن الحصول على معدن الزنك من خلال تناول العقاقير الطبية بشكل مباشر، أو من خلال الخضروات والفواكهه التي يتوافر فيها بشكل طبيعي.

ومن أبرز الخضروات الغنيه بالزنك هي "الجرجير"، فهو يحتوى على نسبة كبيرة منه وكذلك الحديد والمعادن الأخرى اللازمة لرفع مناعة الجسم، بالإضافة إلى كونه متوافر ورخيص الثمن، وكذلك يوجد الزنك في اللحوم والمكسرات.

شوربة الخضار:

تحتوى شوربة الخضار على ألوان مختلفة من الخضروات الطبيعية والاغنيه بعدد كبير من الألياف والمعادن اللازمة لتقوية المناعة، فهي تضم البازلاء والكوفس، والجزر، والفاصوليا، وكذلك البطاطس، كما يمكن إضافة اللحوم البيضاء أو الحمراء إليها، لتصبح حينها واجبة غذائية كاملة، مفيدة وصحية.

البرتقال والليمون:

يعتبر البرتقال والليمون أحد أهم المصادر الغنيه بڤتامين c، اللازم لتقوية جهاز المناعة، وعلاج الانفلونزا فبحسب موقع “healthline” فإن حبة ليمون واحدة توفر حوالي 31 جرام من فيتامين سي، كما تشير الأبحاث إلى أن تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين "سي" يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية أيضًا.

كمادات الماء الدافئ:

وأخيراً في حال كانت أعراض الانفلونزا، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة يمكن استخدام الماء الدافيء للتخفيف من شدتها، حيث تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق الفعالة في حال كانت الإصابة من خفيفة إلى متوسطة.