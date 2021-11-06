السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط متهم بحوزته كنز أثري في أسيوط

الضبطية
الضبطية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزته 63 قطعة أثرية في محافظة أسيوط.

 فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط  بالحفر داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتبين وجود حفرة بعمق (2,5 متر) وضبط عدد 31 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام- عدد 32 قطعة عملات معدنية "يشتبه في أثريتها"- الأدوات المستخدمة في الحفر-  فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار.

 بمواجهته أعترف بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وأن القطع المضبوطة ناتج الحفر بقصد البيع والتربح وحيازته للسلاح للدفاع، بعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثرية المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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