المدرسة المصرية اليابانية فى زيارة منزلية لطفل كُسرت ذراعه (صور)

فى مبادرة إنسانية للمدرسة «المصرية اليابانية» فى مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، قررت إدارة المدرسة زيارة طالب فى منزله بعد إصابته بكسر فى ذراعه.

وقالت المدرسة المصرية اليابانية، فى بيان لها، أنه فى إطار متابعة المدرسة المصرية اليابانية بطهطا لجميع تلاميذها فى ضوء الروابط بين المدرسة وأولياء الأمور وفى ضوء أهداف «التوكاتسو اليابانية» التى تمارسها المدرسة.



فقد قامت المدرسة ببتنظيم زيارة إلى ابنها «مصطفى عبد الخالق فواز»، للاطمئنان عليه بعد إصابه ذراعه الأيمن بكسر.

وقد قام معلمو القاعه التى ينتمى إليها الطفل بزيارته فى منزله للاطمئنان عليه والاتفاق مع والديه على آلية متابعة مع المدرسة لاستكمال عملية التعلم.



وفى سياق متصل، أعلنت السفارة اليابانية عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن السفير نوكي زار المدرسة المصرية اليابانية EJS بالقاهرة الجديدة.

وقال السفير: «في يوم 4 نوفمبر الجاري، قمت بزيارة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة التي افتتحت وتمارس عملها منذ بداية المدارس المصرية اليابانية EJS في عام 2018، رافقني خلال هذه الزيارة المشرفة اليابانية الأستاذة Aoyagi وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر (جايكا)، حيث استمعنا جميعًا باهتمام إلى شرح مدير ووكيل المدرسة».

وأضاف: «من أهم ما لفت انتباهنا هو أنه يتم تقسيم الأطفال ليشاركوا في الحصص المدرسية من خلال التعاون مع بعضهم البعض في مجموعات حتى أثناء تعلم المواد الدراسية الموجودة في المدارس الأخرى، مثل اللغة الإنجليزية واللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلال حصة "ديسكفر" لمرحلة رياض الأطفال قمت بغرس البذور مع الأطفال، مما أعاد لذهني ذكريات طفولتي في اليابان».