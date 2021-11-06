السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» توعي قرى أبنوب لترشيد الاستهلاك ضمن «حياة كريمة»

حملة توعية لترشيد
حملة توعية لترشيد مياه الشرب

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حملات توعوية بالقري التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف توعوية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والاستخدام الأمثل لإطالة العمر الافتراضي لتلك المشروعات التي تتوجه لها المبادرة الرئاسية في قطاعي المياه والصرف الصحي.

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وأعلن اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الحملات التوعوية المنطلقة تستهدف كافة القرى والمراكز المنفذة لها المبادرة الرئاسية والموجهة بأنشاطتها التوعوية المختلفة من عقد ندوات وإقامة ورش رسم وتلوين وتنفيذ ورش سباكة مع ربات البيوت والرائدات الريفيات وحملة طرق الأبواب وتعريفهم  بأهمية استخدام القطع الموفرة تأتي بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب وجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتبني  رسالة نشر الفكر التوعوي للمشروعات القومية الكبرى والارتقاء بالوعي الثقافي لدي الجمهور.

وأوضح أن الفريق التوعوي ي

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جوب شوارع ومراكز أبنوب لعقد لقاءات مع الأهالي ضمن حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع برشورات ومطبوعات توعوية ولصق بوسترات هادفة في الميادين والأماكن العامة؛ والتنويه عن الخدمات التي تقدمها الشركة والجهد المبذول في عملية تنفيذ ومعالجة المياه وتوضيح للآليات المتنوعة لتقديم أي شكوى أو الإبلاغ عن أي أعطال أو طفوحات في خطوط المياه والصرف الصحي فضلًا عن كيفية متابعة الأحوال المتسببة لحدوث ضعف أو إنقطاع للمياه لعمل التدابير اللازمة.

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كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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الوادي الجديد اسيوط خدمات الصرف الصحي مشروعات مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي المجتمع المدنى المبادرة الرئاسية ترشيد الاستهلاك لمشروعات القومية مجلس الادارة الوحدات المحلية الرائدات الريفيات

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