ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالعاشر من رمضان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مدينتي ههيا والعاشر من رمضان.

وأفاد بيان بأن إدارة تموين العاشر من رمضان شنت حملة تموينية برئاسة أحمد ابراهيم على مخازن المواد الغذائية وتم ضبط عدة مخالفات وتم تحرير محاضر ضد أصحابها:-

تحرر محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 ربطة ملح طعام بكل ربطه 2 كيس زنة 250 جرام بإجمالي 500 كيلو ملح طعام مجهول المصدر على ذمة المحضر.

ومحضر ضد أحد أصحاب المطاعم لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 طبق بانيه دجاج زنة الواحد كيلو بإجمالي 50 كيلو بانيه دجاج مجهول المصدر على ذمة المحضر.

محضر ضد أحد أصحاب أنشطة للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر وتم التحفظ على عدد 2 قاروصة سجائر بإجمالي 20 علبة سجائر على ذمة المحضر، 4 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير عدد 8 تقارير ضد مخابز مخالفة للتوقف عن الإنتاج بالمخابز.

كما قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 168 كرتونة زيت مجهولة المصدر ومغشوشة "تحمل بيانات نوع معين وبداخلها عبوات من نوع آخر"، تحتوي كل كرتونة على 12 زجاجة، سعة الزجاجة الواحدة 800 ملليلتر، بإجمالي كمية مقدارها 1612.8 لتر، ومحملة أيضا بعدد 50 كرتونة زيت مجهولة المصدر، تحتوي كل كرتونة على 12 زجاجة، سعة الزجاجة الواحدة لتر، بإجمالي كمية مقدارها 600 لتر، وبذلك يكون إجمالي كمية الزيت المضبوطة تعادل 2212.8 لتر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10959 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك، وتسليم السيارة المضبوطة إلى مركز شرطة ههيا.