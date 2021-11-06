شباب ورياضة الإسكندرية: انتخابات «الجياد» أُجريت بكل حيادية ونزاهة وشفافية

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن انتخابات نادي أصحاب الجياد أُجريت بكل حيادية ونزاهة وشفافية من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وموظفي مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن العملية الانتخابية بنادي أصحاب الجياد تمت بنزاهة وحيادية وشفافية كاملة تحت إشراف قضائي كامل، حيث تواجد قاضي على كل لجنة من لجان الانتخابات التي تبلغ 50 لجنة، جنبًا إلى جنب مع موظفي المديرية.

وتقدمت «الشريف» بالشكر للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشارة مرزوقة إسماعيل، ولجميع العاملين بالشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف على جهودهم لإنجاح العملية الانتخابية بنادي الجياد وجميع أندية الإسكندرية.

وأشارت إلى أن موظفي الشباب والرياضة المشاركين في انتخابات أصحاب الجياد، أظهروا التزامًا كبيرًا في اتباع الإجراءات الاحترازية والتنظيمية وحسن التعامل مع أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لضمان حسن سير عملية الانتخابات في سهولة ويسر، وكان الجميع على قدر المسئولية بكل حيادية ونزاهة وشفافية.

وقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي أصحاب الجياد برئاسة المستشارة مرزوقة اسماعيل نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي انتخابات نادي أصحاب الجياد برئاسة المستشارة مرزوقة اسماعيل نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، والتي أسفرت عن نجاح سمير عبدالحميد برئاسة النادي، والقاضي مصطفى غالي بمنصب نائب الرئيس، وأحمد أبو المجد بمنصب أمين الصندوق.

وأسفرت عن نجاح سمير عبدالحميد برئاسة النادي، والقاضي مصطفى غالي بمنصب نائب الرئيس، وأحمد أبوالمجد بمنصب أمين الصندوق. وفاز بمقعد العضوية فوق السن كل من دنيا عادل وعبدالعزيز صبري وفيصل عبدالله، ومحمد حجاب، ومحمود دهيس ومصطفى كامل، وفاز بالعضوية تحت السن كل من ميرنا عمرو، وأحمد أبوالقاسم، وأحمد علي.

وتقدمت المستشارة مرزوقة بالشكر للجنة القضائية المعاونة ولجميع العاملين بالشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف على جهودهم لإنجاح العملية الانتخابية.