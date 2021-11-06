انطلاق ماراثون جرى الشباب والرياضة «RUN» بمشاركة 300 متسابق بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الشباب مشروع تستثمر فيه الدولة لصالح الوطن وأن مصرنا بخير بشبابها الواعى والواعد لتسير بهم ولهم بخطى ثابتة للعبور نحو مستقبل واعد ومشرق وغد أفضل بسواعد أبنائه، مشيرًا إلى أهمية الرياضة كأسلوب حياة لتعمل على تنمية الصفات الحميدة كالصبر والثقة بالنفس والمثابرة والتعاون والمساعدة على احترام القوانين والأنظمة الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية لدى الجميع وخاصة لدى الشباب ليتحلى بالقيم السلوكية القومية وإعدادهم من كافة الجوانب لتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

هذا وقد انطلق اليوم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ماراثون جري" RUN "الذى نظمته اليوم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالتنسيق مع (متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY"وذلك بمشاركة الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور و300 شاب وفتاة والقيادات التنفيذيه وقيادات مديرية الشباب والرياضة، وذلك بداية من شارع عبد السلام الشاذلي بمدخل مدينة دمنهور على الطريق الزراعي و حتي استاد دمنهور بالتزامن مع انطلاق ماراثونات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية حيث قام وزير الشباب والرياضة باطلاق إشارة بدء المارثون بجميع المحافظات فى ذات التوقيت العاشرة صباحًا.

ماراثون جرى الشباب والرياضة

ويأتي الماراثون انطلاقًا من دور وزارة الشباب في تشجيع جميع الفئات على ممارسة الرياضة وتوسيع ممارستها بين الشباب وجعلها أسلوب حياة

كما أشاد محافظ البحيرة بكافة الجهود التى تتم بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لدعم النشاط الرياضى مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، موكدًا على توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال لاهميتها و مراكز الشباب فى العمل على بناء الشخصية والهوية.