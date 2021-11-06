السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مأساة زوج.. طلب من قاضِ الأسرة إثبات نشوز زوجته

قضية زوجية
قضية زوجية

تقدم زوج ثلاثيني لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة ورفع دعوى قضائية طالب خلالها بإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الزوجية وإتهمها بسرقة مبلغ ربع مليون جنيه.

وقال “عبدالله .ح” أمام قاضي الأسرة:" مرعلى زواجنا تسع سنوات وأثمر عن إنجاب طفلين، كانت حياتنا تقليدية للغاية والمشاكل كانت بسبب منزل العائلة، واضطررت لترك منزل والدي وقمت بشراء شقة سكنية بالتقسيط.

وأضاف الزوج: "استمريت فى دفع قسط الشقة لسنوات وحرمت نفسي من كل متع الحياة لأتمكن من تجهيز الشقة وفرشها بأفضل المنقولات، وبعد سنة من استقرارنا فى الشقة تفاجئت برغبتها فى الانتقال والسكن بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مبررة بأنها مدينة جديدة وأفضل من المنطقة التي نسكن بها وفى الحقيقة كانت تريد الانتقال لتسكن بجوار شقيقتها، فطلبت منها ألا تفكر فى فكرة الانتقال نهائيًا، فغضبت وثارت وتركت منزل الزوجية. 

وتابع الزوج: فور تركها منزل الزوجية فوجئت بأنها تتحدث عنى بأبشع الكلام وتخبر الجميع عن كل تفاصيل حياتنا، وبعد محاولات لإرجاعها إشرطت على بأن ننتقل للسكن بجوار شقيقتها ، فأخبرتها بأنني سأقوم ببيع شقتنا وسوف أعود مرة أخرى لمنزل والدي وخيرتها بين الطلاق أو السكن بمنزل والدي.

وتابع: "قمت ببيع الشقة ونقل كل العفش والأجهزة لشقتي بمنزل والدي، وفور استقراري بمنزل والدي تفاجئت بعودتها من تلقاء نفسها، وطلبت منى أن اسامحها على كل ما حدث منها من أجل استقرار منزلنا ومن أجل مستقبل أطفالنا، وبعد أربع أيام فقط تفاجئت بسرقة ثمن الشقة ربع مليون جنيه واختفائها وبرغم ذلك بحثت عنها بكل مكان، ثم تلقيت منها اتصال هاتفي تخبرني بانها أخذت الأموال لتتمكن من شراء شقة سكنية فى المكان التى ترغب فى السكن فيه، وأخبرتني إنها لن تعود لمنزلى مرة أخرى وإذا قررت العودة لها اوافق على السكن معها وبشروطها لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية ضدها. 

حملت الدعوى رقم 2177 لسنة 2021 طالب فيها الزوج بإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الزوجية وإتهمها بسرقة ربع مليون جنيه منه.

محكمة سرقة زوج دعوى دعوى نشوز

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