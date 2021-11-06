«رجلي ورمت وهسجد علي أرض مدينة العلمين».. قصة رحالة كفر الشيخ

"عندي 63 سنة وعايز أبقي قدوة للشباب".. بتلك الجملة برر الشيخ السعيد البحيري، الموظف بالأوقاف سابقًا ابن قرية البحيري التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تنقله سيرًا علي الأقدام بين المحافظات للوصول إلي مدينة العلمين الجديدة الذي ينبهر بها بعد سماعه عن التطوير الذي تشهده.

وأكد البحيري، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فكرة المشي ليست جديدة بالنسبة له فهو يمارس رياضة المشي باستمرار حتي قبل إحالته للمعاش، وذلك لتخفيف وزنه والذي كان تجاوز الـ100 كيلو جرام، وحينها بدأ يحب المشي للغاية وبدأ يمشي مسافات طويلة حتي بدأ بالمشي من مدينة سيدي سالم حتي مدينة كفر الشيخ والذي استغرق مايقرب من 7 ساعات - حسب حديثه - وأنه لا يأكل إلا وجبتين مرة في الصباح ومرة اخري أخر النهار.

وأضاف الشيخ السعيد البحيري، أنه بدأ يتشجع ويقوم بالمشي سيرًا بين مدن المحافظة مرة فذهب الي دسوق ومطوبس وكفر الشيخ سيرًا علي الأقدام، وعندما سمع عن مدينة العلمين الجديدة والتطوير الذي تشهده ورأي ذلك في وسائل الإعلام قرر الذهاب إليها سيرًا، فخرج من بيته بسيدي سالم يوم الاربعاء الماضي وبدأ في السير فتجاوز محافظة كفر الشيخ وأيضًا تجاوز محافظة البحيرة وهو حاليا في مدينة برج العرب بالأسكندرية لكي يستكمل طريقه الي العلمين الجديدة.

وتابع: “أني اقوم بالسير لمدة مايقرب 18 ساعة يوميا واستخدم الطريق الدولي الساحلي فأنا طوال رحلتي أسير عليه وللأسف رجلي ورمت من المشي واستخدام لها المراهم لكي اعالجها وأحمل معي حقيبة صغيرة فيها طقمين من الملابس الشخصية فقط واشتري الطعام حين يحل ميعاد طعامي، وأما عن الراحة فأنا ارتاح في المساجد واستأذن الإمام في الإقامة بالمسجد والراحة فيه لعدة ساعات ثم أقوم واستكمل السير”.

وعن أهدافه من تلك الرحلة، يقول: "أريد أن أكون قدوة للشباب الذي أصبح متكاسلا عن المشي تحديدًا وكذلك أريد ترويج السياحة فبلدنا جميلة والتعرف علي أناس جدد وثقافات مختلفة من خلال البلاد التي أمر عليها، وحينما أصل إلى مدينة العلمين الجديدة سأقوم بالسجود علي أرضها شكرًا لله وحينها سأرجع الي قريتي مرة أخري ولكن في المواصلات وليس سيرًا، موجهًا الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مجهوده الكبير في التطوير وخاصة في المدن الجديدة، داعيًا الله أن يحفظه لمصر.