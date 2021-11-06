ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية وبيضاء في المحلة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية وبيضاء بقصد الاتجار في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالغربية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى– الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبحوزته عدد 3 طبنجات – طلقة نارية – 2 سلاح أبيض "خنجر، مطواة" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعغة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات