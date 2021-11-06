سيولة مرورية بشوارع وميادين الجيزة وحملات لضبط المخالفين

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالجيزة، سيولة مرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور و شوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وكثفت الإدارة العامة لمرورالجيزة بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير المرور من التواجد المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

ووجّه اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.