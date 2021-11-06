«تبون»: العلاقة بين الجزائر وفرنسا في أخطر مراحلها منذ 15 عامًا

أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أنه لا يوجد أي جزائري سيقبل بتطبيع العلاقات مع فرنسا بعد التصريحات الخطيرة لرئيسها إيمانويل ماكرون.

وقال تبون، في حوارٍ مع صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، إن الرئيس الفرنسي أهان كرامة الجزائريين، ولا يجب المساس بتاريخ الشعب وكرامة الجزائريين، مؤكدًا أن المرحلة التي وصلت إليها العلاقة بين الجزائر وفرنسا هي الأخطر منذ 15 عامًا.

وأكد الرئيس الجزائري، أن تصريحات نظيره الفرنسي، هي إحياء للنزعة الاستعمارية، وأنه اصطف بجانب من يبررون الاستعمار الفرنسي، موضحًا، أنه على فرنسا الاعتراف بكافة جرائمها الاستعمارية، وليس ما حدث في فترة قصيرة كما جاء في تقرير "بنيامين ستورا".

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية، توترًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، عقب تصريحات الرئيس ماكرون، التي شكك خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، كما قال إن "النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس كراهية فرنسا".