الأردن يدين الهجوم الإرهابي في النيجر

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع في جنوب غرب النيجر، وأسفر عن مقتل العشرات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار المملكة لجميع الأعمال والممارسات الإرهابية، مؤكدًا وقوف وتضامن المملكة الأردنية مع جمهورية وشعب النيجر.

مقتل 11 عسكريًا في هجوم إرهابي بالنيجر

وقُتل 11 عسكريًا، وفُقِد تسعة آخرين، في هجوم إرهابي على موقع للجيش في غرب النيجر، حيث لقي 69 مدنيًا حتفهم في كمين مطلع الأسبوع الجاري، وفق ما أعلنت الحكومة.

وأسفر هجوم "رتل لإرهابيين مدججين بالسلاح في عدة سيارات وعشرات الدراجات النارية"، عن مقتل 11 عسكريًا وإصابة عسكري واحد، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع أورده التلفزيون العام في النيجر.

وأضاف البيان أنه "بعد قتال عنيف اضطر رتل العدو إلى التراجع بعد تكبده قتلى وجرحى"، مشيرًا إلى أن "التعزيزات الجوية والبرية التي أرسلت إلى المنطقة تستمر في تمشيط المنطقة".

وكانت الحكومة النيجيرية أعلنت حدادًا وطنيًا لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الجمعة، بعد مقتل 69 قرويًا من أفراد قوة دفاع ذاتي في هجوم بمنطقة تيلابيري (غرب) قرب الحدود مع مالي.

ومنذ بداية العام، شهدت المنطقة الواقعة في منطقة المثلث الحدودي مع بوركينا فاسو ومالي، عدة هجمات إرهابية دامية.