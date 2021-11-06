السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في النيجر

النيجر
النيجر

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع في جنوب غرب النيجر، وأسفر عن مقتل العشرات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار المملكة لجميع الأعمال والممارسات الإرهابية، مؤكدًا وقوف وتضامن المملكة الأردنية مع جمهورية وشعب النيجر.

مقتل 11 عسكريًا في هجوم إرهابي بالنيجر

وقُتل 11 عسكريًا، وفُقِد تسعة آخرين، في هجوم إرهابي على موقع للجيش في غرب النيجر، حيث لقي 69 مدنيًا حتفهم في كمين مطلع الأسبوع الجاري، وفق ما أعلنت الحكومة.

وأسفر هجوم "رتل لإرهابيين مدججين بالسلاح في عدة سيارات وعشرات الدراجات النارية"، عن مقتل 11 عسكريًا وإصابة عسكري واحد، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع أورده التلفزيون العام في النيجر.

وأضاف البيان أنه "بعد قتال عنيف اضطر رتل العدو إلى التراجع بعد تكبده قتلى وجرحى"، مشيرًا إلى أن "التعزيزات الجوية والبرية التي أرسلت إلى المنطقة تستمر في تمشيط المنطقة".

وكانت الحكومة النيجيرية أعلنت حدادًا وطنيًا لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الجمعة، بعد مقتل 69 قرويًا من أفراد قوة دفاع ذاتي في هجوم بمنطقة تيلابيري (غرب) قرب الحدود مع مالي.

ومنذ بداية العام، شهدت المنطقة الواقعة في منطقة المثلث الحدودي مع بوركينا فاسو ومالي، عدة هجمات إرهابية دامية.

وزارة الخارجية الأردنية الإرهابي الهجوم النيجر مقتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

حكم نهائى.. الإدارية العليا تؤيد حظر الأخونة بالجامعات

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إحباط تهريب «كنز أثرى» بمطار القاهرة

مدبولي يترأس اجتماعا حكوميا لمتابعة استعدادات الموسم السياحي الشتوي

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

النيابة تحقق في مصادرة 13 مخطوطة بحوزة راكب بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس