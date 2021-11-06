السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ألمانيا: أسعار الطاقة تصل إلى مستوى غير مسبوق فى أكتوبر

ألمانيا
ألمانيا

أفادت حسابات لبوابة "فريفوكس" الألمانية المتخصصة في مقارنة الأسعار بأن أسعار التدفئة والكهرباء والوقود للمنازل وصلت في أكتوبر الماضي إلى مستوى غير مسبوق.

وذكرت "فريفوكس" أن تكاليف الطاقة عن إجمالي العام بالنسبة لأسرة نموذجية تتكون من ثلاثة أفراد يمكن أن تصل، على أساس أسعار الشهر الماضي، إلى 4549 يورو بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي.

وقال خبير الطاقة في البوابة، تورستن شتروك:" وصلت منتجات الطاقة بجميع أنواعها سواء كانت كهرباء أو غازًا أو وقودًا إلى مستوياتها القياسية أو حتى تجاوزتها".

وجاء مستهلكو زيت التدفئة في طليعة العملاء الذين عانوا من التطور الراهن، حيث وصلت نسبة الغلاء في هذا المنتج الشهر الماضي إلى 144% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار الغاز ارتفاعًا بنسبة 28% وارتفعت تكاليف البنزين والديزل بنسبة 38%.

وأعرب شتروك عن اعتقاده بأن هذا الاتجاه سيستمر على المدى المتوسط نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت في المتوسط بنسبة 9.3% في الـ12 شهرًا الأخيرة.

يذكر أن البوابة تستخدم ما يعرف باسم مؤشر تكلفة الطاقة لتعطي صورة للتطور المتوسط لأسعار الطاقة بالنسبة للأسرة الألمانية، حيث تقوم خلال ذلك بمتابعة التكاليف المدفوعة للتدفئة والكهرباء والتنقل.

وتفترض البوابة أن الأسرة النموذجية التي تتكون من ثلاثة أفراد تستهلك سنويًا في المتوسط 20 ألف  كيلوواط/ساعة من الطاقة للتدفئة و4000 كيلو واط/ساعة للكهرباء وتقطع 13 ألفًا و300 كيلومتر بالسيارة، وتمثل الدعاية والسمسرة مصادر الدخل بالنسبة للبوابة.

البنزين الكهرباء الطاقة ثاني أكسيد الكربون المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

وزير التنمية المحلية: الدولة استردت 1.5 مليون متر

مع غلق «الهرم».. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

رسالة «طالبي الإسكندرية» قبل وفاتهما بفندق في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس