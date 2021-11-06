ألمانيا: أسعار الطاقة تصل إلى مستوى غير مسبوق فى أكتوبر

أفادت حسابات لبوابة "فريفوكس" الألمانية المتخصصة في مقارنة الأسعار بأن أسعار التدفئة والكهرباء والوقود للمنازل وصلت في أكتوبر الماضي إلى مستوى غير مسبوق.

وذكرت "فريفوكس" أن تكاليف الطاقة عن إجمالي العام بالنسبة لأسرة نموذجية تتكون من ثلاثة أفراد يمكن أن تصل، على أساس أسعار الشهر الماضي، إلى 4549 يورو بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي.

وقال خبير الطاقة في البوابة، تورستن شتروك:" وصلت منتجات الطاقة بجميع أنواعها سواء كانت كهرباء أو غازًا أو وقودًا إلى مستوياتها القياسية أو حتى تجاوزتها".

وجاء مستهلكو زيت التدفئة في طليعة العملاء الذين عانوا من التطور الراهن، حيث وصلت نسبة الغلاء في هذا المنتج الشهر الماضي إلى 144% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار الغاز ارتفاعًا بنسبة 28% وارتفعت تكاليف البنزين والديزل بنسبة 38%.

وأعرب شتروك عن اعتقاده بأن هذا الاتجاه سيستمر على المدى المتوسط نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت في المتوسط بنسبة 9.3% في الـ12 شهرًا الأخيرة.

يذكر أن البوابة تستخدم ما يعرف باسم مؤشر تكلفة الطاقة لتعطي صورة للتطور المتوسط لأسعار الطاقة بالنسبة للأسرة الألمانية، حيث تقوم خلال ذلك بمتابعة التكاليف المدفوعة للتدفئة والكهرباء والتنقل.

وتفترض البوابة أن الأسرة النموذجية التي تتكون من ثلاثة أفراد تستهلك سنويًا في المتوسط 20 ألف كيلوواط/ساعة من الطاقة للتدفئة و4000 كيلو واط/ساعة للكهرباء وتقطع 13 ألفًا و300 كيلومتر بالسيارة، وتمثل الدعاية والسمسرة مصادر الدخل بالنسبة للبوابة.