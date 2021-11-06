عاصي الحلاني: فخر كبير الوقوف على مسارح دار الأوبرا المصرية

شارك النجم اللبناني عاصي الحلاني هذا العام بحفلين غنائيين ضمن فعاليات الدورة الثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وكان الحفل الأول على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية بالتزامن مع افتتاح المهرجان في يوم 1 نوفمبر، والحفل الثاني أقيم مساء أمس على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا بالقاهرة.

وأعرب عاصي الحلاني في تصريح لـ"الدستور" عن سعادته البالغة بالمشاركة المستمرة في الدورة الثلاثون من مهرجان الموسيقي العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بشكل سنوي، مشيرا إلى أن مشاركته هذا العام جاءت بشكل مختلف بسبب مشاركته بحفلين وسط جمهور الإسكندرية العظيم وجمهور القاهرة.

وأضاف “الحلاني” أنه شرف وفخر كبير له الوقوف على مسارح دار الأوبرا خاصة وأن مهرجان الموسيقى يعد من أعرق المهرجانات الغنائية المتميزة، موجها الشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ولكل القائمين على المهرجان.

عاصي الحلاني

وبدأ عاصي الحلاني حفله الغنائي أمس بأغنية “كبيرة يا مصر” بمصاحبة فرقة "الحفنى" بقيادة المايسترو أحمد عامر وقدم باقة من أعماله الجماهيرية كان منها “بحبك وبغار”، و“أدمنت هواك”، و“أنى مارق مريت” ، و“ست الستات” ، و“قولى” ، و“فرصة عمر”، و “مالى صبر” ، و“طول عمرى باسمعهم” ، و"الهوا طاير".

كما أشعل عاصي الحلاني مسرح الحفل برقصة الدبكة الفلكلورية اللبنانية فى أغنية "يا طير" والتى تفاعل معها الحضور ونالت الإعجاب والاستحسان، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان "قمر"، بالإضافة إلى بانوراما من أعمال العندليب عبد الحليم حافظ واختتم الحفل بأغنية "أحلف بسماها" للعندليب عبد الحليم حافظ وأهداها للقيادة السياسية فى جمهورية مصر العربية.