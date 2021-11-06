السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقي يدين الهجوم الاٍرهابي في النيجر

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في منطقة "تيلا بيري" جنوب النيجر؛ الذي أسفر عن مقتل عشرات الضحايا.

وتقدم رئيس المفوضية - في بيان - بخالص التعازي لأسر الضحايا، وأكد مجددًا وقوف الاتحاد الإفريقي مع حكومة وشعب جمهورية النيجر خلال هذا الوقت العصيب.

وأوضح موسى فقي أن هذا الهجوم الجديد الصادم ضد المدنيين هو تذكير صارخ بالحاجة الملحة للتجديد الإقليمي والدعم والتضامن الدوليين مع حكومات وشعوب منطقة الساحل في حربهم ضد الإرهاب.

يشار إلى أن العديد من الجماعات المسلحة تنشط في النيجر وفي دول أخرى في منطقة الساحل الافريقي، وتدين بعض هذه الجماعات بالولاء لتنظيم داعش.

ويتكرر وقوع مثل هذه الهجمات الخطيرة في النيجر التي يبلغ عدد سكانها قرابة 23 مليون نسمة عند الحدود مع مالي حيث تكاد الحكومة تفقد السيطرة على المناطق الصحراوية الشاسعة الواقعة خارج المدن، وهي الأماكن التي لا تستغلها الجماعات الداعشية وحسب، بل تستغلها أيضا شبكات إجرامية مثل عصابات تهريب البشر. 

الاتحاد الافريقى النيجر الهجوم الا رهابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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