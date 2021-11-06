«التعليم» تعلن تعليمات التقدم لامتحانات النقل للأول والثاني الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات التقدم لامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وقالت الوزارة، في خطاب للمديريات، إنه يتم السماح بالتقدم لامتحان النقل للصف الأول والثاني الثانوي العام من الخارج على نظام المنازل للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ حسب التوزيع الجغرافي وموافقة الإدارة التعليمية.

٢- الطالب الراسب عامين بصفوف النقل يؤدي الامتحان من الخارج منازل بذات الصف الراسب فيه بمدرسته التي رسب فيها، وفي حالة نجاحه في العام التالي مباشرة يتم إعادة قيده، ويقيد منتظم مع الالتزام بسنوات البقاء بالمرحلة الثانوية، وسن المرحلة الثانوية.

٣- الطالب الذي أدى الامتحان بعد الصفوف على نظام المنازل بسبب تجاوزه نسبه الغياب ولم يعيد قيده فور الفصل، يستمر حتى نهاية المرحلة.

٤- الطالب الراسب مرحلة أولى نظام المرحلتين عام ۲۰۱۳ وما قبلها يحق له التقدم للصف الثاني الثانوي نظام حديث نقل على نظام المنازل قرب مدرسة ثانوي عام رسمي فقط لمحل إقامة الطالب على نظام المنازل حتى نهاية المرحلة.

٥- الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو الذي استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها، لا يحق له التقدم للامتحان مرة أخری.

٦- يتم أخذ اقرار على الطالب وولى أمره، بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من قبل ولم يستنفذ عدد مرات الرسوب ثلاث مرات بالنسبة لنظام المرحلتين، وأربع مرات بالنسبة للنظام الحديث.

ثانيا: الفئات المسموح لها بدخول الامتحان

الصف الأول الثانوي.

١- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية علم 2021 وما قبلها

٢- الطالب الراسب عامين متتاليين في الصف الأول الثانوي يؤدى الامتحان على نظام المنازل ويحق له إعادة القيد كطالب منتظم في العام التالي لنجاحه

٣- الطالب الراسب للمرة الثانية علم ٢٠٢١ وما قبلها يؤدي الامتحان على نظام المنازل

- الصف الثاني الثانوي

١- الطالب الناجح بالصف الأول الثانوي منازل يؤدي امتحان الصف الثاني الثانوي في نفس المدرسة

٢ الطالب الراسب في الصف الثاني الثانوي عامين متتاليين يتقدم من نفس المدرسة التي رسب فيها منازل.

ثالثا: إجراءات التقدم

- يبدأ التقدم من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ٢٠٢١م .

=يتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل للصف الأول الثانوي العام من الخارج على نظام المنازل للإدارة التعليمية التابع لها الطالب

للموافقة على تقدمه بطلب على النموذج الذي تعده وزارة التربية والتعليم (بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب المنازل المتقدمين إلى امتحان النقل أمام المدارس الرسمية)، وتطلب المدرسة هذا النموذج من توريدات مديرية التريية والتعليم بأسيوط، وتصرف مجانا للطلاب.

بعد التأكد من سلامة المستندات المتقدمة من الطالب التي تبين مدى أحقيته في التقدم للامتحان يحرر الطالب بخط يده بيانات تحقيق الشخصية ويلصق عليها صورة الطالب وتعتمد وتختم الصورة وتحفظ هذه البطاقة بالمدرسة مع مرفقتها ولا تسلم للطالب وعلى سكرتير المدرسة صرف بطاقات تحقيق الشخصية من مخازن المديرية مجانا.

ثم تقوم الدرسة بإرسال كشف من أصل وصورة موضحا به أسماء الطلاب المتقدمين وإيصال التوريد باسم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية الدال على تسديد رسوم الامتحان إلى الإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط في ميعاد أقصاه شهر ديسمبر ٢٠٢١.

تعليمات التقدم لامتحانات النقل