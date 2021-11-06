افتتاح خط مترو صينى فى فيتنام بعد أكثر من عقد من البناء

بدأت فيتنام تشغيل أول خط مترو تجاري اليوم السبت بعد ست سنوات من الموعد المقرر له، وبعد أكثر من عقد من البناء.

ويستوعب الخط إجمالي 13 قطارًا بالعمل على المسار المرتفع، الذي يبلغ طوله 13 كيلومترًا، والذي زادت تكلفته، بواقع 57% عن التقدير الأصلي.

وتصل سرعة كل قطار إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وينقل أكثر من 900 راكب، وتستغرق الرحلة الواحدة 23 دقيقة، يمر خلالها باثنتي عشرة محطة.

وكان البناء قد بدأ في خط السكك الحديدية بين "كات لينة" و"ها دونج" في "هانوي" في أكتوبر 2011، وكان من المقرر في بادئ الأمر، استكماله في عام 2015.

وزادت التكلفة الأصلية، التي تقدر بـ552 مليون دولار لاحقًا، لتصل إلى حوالي 886 مليون دولار. وتم تمويل المشروع بشكل كبير، بمساعدة تنموية رسمية صينية.

وعلى صعيد الحالة الاقتصادية، أعلنت شركة "بامبو" للخطوط الجوية الفيتنامية، عن اعتزامها تدشين خط جوي مباشر مع بريطانيا، مؤكدة أنها ستبدأ في وقتٍ لاحق من العام الجاري، تنظيم رحلات جوية مباشرة تربط مدينتي هانوي وهو تشي منه، بمدينة لندن.

وأوضحت الشركة، في بيانٍ الإثنين، أنه سيتم تنظيم رحلات ذهاب وعودة بمعدل 6 رحلات أسبوعيًا، لافتة إلى أنه ستتم زيادة الرحلات الجوية بصورة تدريجية، وفقًا لحالة الطلب في السوق، وأن هذه الرحلات ستساعد على اختصار وقت السفر.

وأكدت أن تنظيم رحلات مباشرة إلى بريطانيا أمر يهم رجال الأعمال والمواطنين، لأنه سيؤدى إلى اختصار الوقت والمسافة، بالإضافة إلى توثيق العلاقات السياسية.

وأضافت، أن فتح هذا الخط الجوي المباشر سيؤدي إلى فتح سوق سياحية، خاصة مع تزايد عدد السائحين البريطانيين في فيتنام، كما سيؤدي إلى تهيئة الظروف للتبادل التجاري وتبادل الزيارات بين البلدين.