مواعيد وقصص حكايات «سكر مُر» و«أم العيال».. الليلة

تبدأ قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم السبت عرض حكايات جديدة من المسلسلات المعروضة حاليًا بأبطال جدد وقصص اجتماعية مختلفة تهم المجتمع المصري والعربي ضمن خريطتها للمحتوى الدرامي خارج الموسم الشتوي.

ففي الثامنة من مساء اليوم وعبر قناة "CBC" تعرض الحكاية العاشرة من مسلسل "زي القمر" باسم "أم العيال" في بطولة مطلقة للفنانة رانيا فريد شوقي والتي انتهت مؤخرًا من تصوير الحكاية الجديدة، ويشارك في البطولة كل من أحمد وفيق، ومحمود ياسين "جونيور"، وضياء الميرغنى ورضوى جودة، وعدد من الشباب، والحكاية من تأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين.

مواعيد عرض مسلسل زي القمر حكاية "أم العيال"

وتعرض حكاية أم العيال من مسلسل زي القمر في تمام الثامنة مساء على القناة العام وتعاد الحلقة الثانية والنصف صباحًا والثانية عشرة صباحًا، بينما تعرض الحلقة على قناة سي بي سي دراما في تمام الحادية عشرة وتعاد في الخامسة صباحًا والعاشرة صباحا والرابعة عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية "سكر مر"

وفي التاسعة مساء اليوم وعبر قناة الحياة تعرض حكاية "سكر مر" وهي الحدوتة العاشرة من مسلسل "ورا كل باب" والحكاية من بطولة منة فضالي وفريال يوسف، مراد مكرم، وإيهاب فهمي، ورانيا ملاح، والحكاية من تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج محمد عبدالسلام، وتناقش الحكاية قضية مهمة للغاية وهي إصابة الأطفال بمرض السكر وكيف تتعامل الأسرة مع المشكلات التي تواجه أطفالها مع الآخرين وخاصة من الأطفال في عمرهم.

ويعرض المسلسل في التاسعة مساء ويعاد في الواحدة صباحًا والثانية عشرة مساء يوميًا من السبت إلى الأربعاء والعمل الجديد من 5 حلقات لكل حكاية وتقدم حكايتي اليوم نماذج أسرية بالدرجة الأولى ضمن خريطة المتحدة خلال الموسم الحالي.