السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد وقصص حكايات «سكر مُر» و«أم العيال».. الليلة

أم العيال
أم العيال

تبدأ قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم السبت عرض حكايات جديدة من المسلسلات المعروضة حاليًا بأبطال جدد وقصص اجتماعية مختلفة تهم المجتمع المصري والعربي ضمن خريطتها للمحتوى الدرامي خارج الموسم الشتوي.

 ففي الثامنة من مساء اليوم وعبر قناة "CBC" تعرض الحكاية العاشرة من مسلسل "زي القمر" باسم "أم العيال" في بطولة مطلقة للفنانة رانيا فريد شوقي والتي انتهت مؤخرًا من تصوير الحكاية الجديدة، ويشارك في البطولة كل من أحمد وفيق، ومحمود ياسين "جونيور"، وضياء الميرغنى ورضوى جودة، وعدد من الشباب، والحكاية من تأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين. 

مواعيد عرض مسلسل زي القمر حكاية "أم العيال"

وتعرض حكاية أم العيال من مسلسل زي القمر في تمام الثامنة مساء على القناة العام وتعاد الحلقة الثانية والنصف صباحًا والثانية عشرة صباحًا، بينما تعرض الحلقة على قناة سي بي سي دراما في تمام الحادية عشرة وتعاد في الخامسة صباحًا والعاشرة صباحا والرابعة عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية "سكر مر"

وفي التاسعة مساء اليوم وعبر قناة الحياة تعرض حكاية "سكر مر" وهي الحدوتة العاشرة من مسلسل "ورا كل باب" والحكاية من بطولة منة فضالي وفريال يوسف، مراد مكرم، وإيهاب فهمي، ورانيا ملاح، والحكاية من تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج محمد عبدالسلام، وتناقش الحكاية قضية مهمة للغاية وهي إصابة الأطفال بمرض السكر وكيف تتعامل الأسرة مع المشكلات التي تواجه أطفالها مع الآخرين وخاصة من الأطفال في عمرهم.

ويعرض المسلسل في التاسعة مساء ويعاد في الواحدة صباحًا والثانية عشرة مساء يوميًا من السبت إلى الأربعاء والعمل الجديد من 5 حلقات لكل حكاية وتقدم حكايتي اليوم نماذج أسرية بالدرجة الأولى ضمن خريطة المتحدة خلال الموسم الحالي.

المتحدة للخدمات الإعلامية حكايات المجتمع المصري cbc مسلسل زي القمر زي القمر ام العيال رانيا فريد شوقي مواعيد عرض مسلسل زي القمر حكاية أم العيال مواعيد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية سكر مر

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

مع غلق «الهرم».. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

رسالة «طالبي الإسكندرية» قبل وفاتهما بفندق في الإسكندرية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس