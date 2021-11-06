تحصين 25 ألف طائرًا من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 24370 طائر ضد الأمراض الوبائية، 3015 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 6 أسواق، و15 رياشة، ومعاينة 3 مزارع، وسحب 22 عينة ما قبل البيع، بإجمالى 26900 طائر، واستخراج 26 تصريح نقل طيور، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.

ومؤخرًا، نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ عددًا من الحملات والندوات الإرشادية بعدد من المدارس وبالقرى لتوعية الطلاب والطالبات والمزارعين وأهالي القرى، عن أهمية التحصين وحماية الثروة الحيوانية والداجنة، إضافة لحملات على الأسواق تمكنت من ضبط 500 كجم أسماك هارنج مدخنة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 1397 لسنة 2021 ج أ د ط مركز شرطة بيلا، وضبط 20 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محال الجزارة وتم تحرير محضر رقم1398لسنة 2021 ج أ د ط مركز شرطة بيلا.