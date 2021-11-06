السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 6-11-2021 أمام الجنيه المصري فى البنوك

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

أسعار العملات اليوم السبت.. يبحث الكثير أصحاب الصرافة والمواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار العملات اليوم السبت 6-11-2021 بالبنوك العاملة في مصر وذلك أمام الجنيه المصري، حيث يستقر سعر كلًا من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلا 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري استقرار ملحوظاً أمام الجنيه المصري ليصل  عند 21.08 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.
 

أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصري اليوم السبت ٦ نوفمبر
 

سعر الدولار اليوم السبت

يثبت  سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري  ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، للتحديثات  الأخيرة البنك الأهلى المصرى. 

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية


سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت

يستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 18.03 للشراء، 18.28 جنيه للبيع، للتحديثات  الأخيرة البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 

يستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم السبت  عند 21.08 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع، للتحديثات  الأخيرة البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الريال السعودي اليوم السبت

يستقر سعر صرف الريال السعودى اليوم السبت  أمام الجنيه المصري، ليصل  4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا للتحديثات  الأخيرة البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت

يسجل سعر  صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.38 جنيه للشراء، و 52.17 جنيه للبيع، وفقا للتحديثات  الأخيرة البنك الأهلى المصرى.

أسعار العملات أسعار العملات اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي

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