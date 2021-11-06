السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قوافل «حياة كريمة» الطبية تفحص 182 مواطنا بالبحر الأحمر

قافلة
قافلة

 نظمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة، حيث استهدفت القافلة مواطني قرى مرسى حميرة وحدربة وتم الكشف على 182 مواطنا.

ووجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة  الصحة بالبحر الأحمر، بإقامة قافلة طبية بالوحدة الصحية بمرسي حميرة وحدربة التابعين لإدارة الشلاتين وزيرة الصحة والسكان.

وأقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بمرسى حميرة وحدربة التابعتين لإدارة الشلاتين الصحية يومي 3 و4  من نوفمبر الجاري، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج  لعدد 182 حالة بمختلف التخصصات الطبية.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن تم إجراء 33 فحصا معمليا، وإجراء 21 اشعة و سونار، وكما تم إجراء عدد 28 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

 

البحر الاحمر وكيل وزارة الصحة الأمراض المزمنة علاج بالمجان مديرية الشئون الصحية التخصصات الطبية القوافل القوافل العلاجية ضمن مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

مع غلق «الهرم».. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

رسالة «طالبي الإسكندرية» قبل وفاتهما بفندق في الإسكندرية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس