قوافل «حياة كريمة» الطبية تفحص 182 مواطنا بالبحر الأحمر

نظمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة، حيث استهدفت القافلة مواطني قرى مرسى حميرة وحدربة وتم الكشف على 182 مواطنا.

ووجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بإقامة قافلة طبية بالوحدة الصحية بمرسي حميرة وحدربة التابعين لإدارة الشلاتين وزيرة الصحة والسكان.

وأقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بمرسى حميرة وحدربة التابعتين لإدارة الشلاتين الصحية يومي 3 و4 من نوفمبر الجاري، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 182 حالة بمختلف التخصصات الطبية.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن تم إجراء 33 فحصا معمليا، وإجراء 21 اشعة و سونار، وكما تم إجراء عدد 28 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.