السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سائح روسي غرقا بشرم الشيخ

غريق
غريق

لقي سائح روسي الجنسية مصرعه غرقا بأحد شواطئ فنادق شرم الشيخ، اليوم السبت، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شرم الشيخ.

وتلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد غرق شخص روسي الجنسية، 73 عامًا خلال السباحة بشاطئ أحد الفنادق السياحية.

وتبين من المعاينة المبدئية للجثة أن الوفاة حدثت بسبب اسفكسيا الغرق، بعد تعرض السائح لأزمة قلبية أثناء ممارسة السباحة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت السفارة الروسية بالحادث، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات للتأكد من أسباب الوفاة.
 

لجان الصحة تواصل أعمال التفتيش على فنادق الغردقة

وتواصل لجان وزارتي السياحة والصحة التفتيش على القري السياحية بالغردقة حول الإجراءات الصحية المتخذة وإغلاق أي منشأة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن اللجنة من المقرر أن تستغرق 20 يومًا، ولديها الضبطية القضائية ولديها الصلاحية في غلق الفندق فورًا في حالة وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء، وسيتم تقسيم أعضاء اللجنة لعدة مجموعات وتستهدف للجنة التفتيش على المطابخ والمطاعم والبوفيهات وأماكن تخزين الأغذية ومصادر المياه والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، وكذلك أخذ عينات من المياه والأطعمة المختلفة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بالتفتيش على جميع العاملين داخل الفنادق، والتأكد من اتخاذهم الإجراءات الاحترازية داخل الفندق وأثناء مزاولة عملهم، وطريقة تنظيف الأرضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والثلاجات.

 

سياحة تحقيق جنوب سيناء شرم الشيخ وزارة السياحة سائح السباحه السفارة الروسية فنادق شرم الشيخ تحرير محضر الفنادق السياحية أسباب الوفاة اسفكسيا الغرق سائح روسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

مع غلق «الهرم».. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

رسالة «طالبي الإسكندرية» قبل وفاتهما بفندق في الإسكندرية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس