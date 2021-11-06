مصرع سائح روسي غرقا بشرم الشيخ

لقي سائح روسي الجنسية مصرعه غرقا بأحد شواطئ فنادق شرم الشيخ، اليوم السبت، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شرم الشيخ.

وتلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد غرق شخص روسي الجنسية، 73 عامًا خلال السباحة بشاطئ أحد الفنادق السياحية.

وتبين من المعاينة المبدئية للجثة أن الوفاة حدثت بسبب اسفكسيا الغرق، بعد تعرض السائح لأزمة قلبية أثناء ممارسة السباحة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت السفارة الروسية بالحادث، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات للتأكد من أسباب الوفاة.



لجان الصحة تواصل أعمال التفتيش على فنادق الغردقة

وتواصل لجان وزارتي السياحة والصحة التفتيش على القري السياحية بالغردقة حول الإجراءات الصحية المتخذة وإغلاق أي منشأة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن اللجنة من المقرر أن تستغرق 20 يومًا، ولديها الضبطية القضائية ولديها الصلاحية في غلق الفندق فورًا في حالة وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء، وسيتم تقسيم أعضاء اللجنة لعدة مجموعات وتستهدف للجنة التفتيش على المطابخ والمطاعم والبوفيهات وأماكن تخزين الأغذية ومصادر المياه والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، وكذلك أخذ عينات من المياه والأطعمة المختلفة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بالتفتيش على جميع العاملين داخل الفنادق، والتأكد من اتخاذهم الإجراءات الاحترازية داخل الفندق وأثناء مزاولة عملهم، وطريقة تنظيف الأرضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والثلاجات.