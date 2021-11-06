السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران تنقل اليوم 9600 راكب على متن 91 رحلة جوية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصرللطيران اليوم السبت 91 رحلة جوية بمعدل 59 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحة، أثينا،   لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، أكرا ، كازابلانكا، إسطنبول، أمستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، دوسلدورف، لارناكا، بيروت، الشارقة، مدريد ،عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الرياض ، جدة ، المدينة المنورة، الدمام  و30 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، ورحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9700 راكبًا.

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

 

مصرللطيران أكرا اسطنبول موسكو المطارات المصرية الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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