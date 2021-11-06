بعينين تفيضان بالدموع.. نيمار يعبر عن صدمته لمصرع «ملكة المعاناة»

عبر لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مشاعر الصدمة والحزن على وفاة المغنية البرازيلية ماريليا مندونكا التي لقيت مصرعها في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية ميناس جيرايس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال النجم الكروي الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: "أرفض التصديق أرفض"، مضيفا صورة عينين تفيضان بالدموع.

وكانت المغنية البرازيلية ماريليا مندونكا التي بدأت مشوارها الفني من خلال الموسيقى الكنسية قد لقيت حتفها و أربعة اشخاص آخرين في تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم في منطقة ريفية جنوب شرق البرازيل.

وتشتهر هذه الفنانة البرازيلية الراحلة بأداء الأغاني الريفية المعروفة باسم "مندونسا"، و تحظى بشهرة واسعة في بلادها بسبب نمط الأغاني الاجتماعية الحزينة التي كانت تؤديها الأمر الذي جعل محبيها يطلقون عليها اسم "ملكة المعاناة".

وأعلنت فرق الإنقاذ البرازيلية أن المغنية الشهيرة ماريليا لقيت حتفها بحادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميناس جيرايس.

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، أشارت في بيان لها إلى أن "الطائرة تحطمت في منطقة ريفية، و أن المغنية ميندونكا بين الضحايا".

من جهتهم، أكد ممثلون عن الفنانة لوسائل الإعلام "مصرع 5 أشخاص بينهم المطربة و عمها ومنتج و طياران".

وحصلت ميندونكا (26 عاما) عام 2019، على جائزة "Grammy Latino".

وولدت ماريليا ميندونكا في كريستيانوبوليس ونشأت في جويانيا، و كان أول تعرف لها على الموسيقى في الكنيسة، وبدأت في التأليف عندما كان عمرها 12 عاما وكتبت أغاني لمطربين بينهم "مينها" "Herança" و"جواو نيتو و فريدريكو"، و"كثير جدا".

وعلى صعيد آخر، أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل بأن البلاد سجلت 389 وفاة جديدة بكوفيد-19 و13321 حالة إصابة إضافية مؤكدة.



وسجلت البرازيل 609060 وفاة إجمالا بسبب فيروس كورونا و21 مليونا و862458 إصابة مؤكدة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.