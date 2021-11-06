الصين تطلق 3 أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح اليوم السبت ثلاثة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية، التي تنتمي إلى عائلة "ياوقان-35، في الساعة 11:00 صباحا (بتوقيت بكين)، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي، حيث دخلت إلى المدار المحدد بنجاح.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 396 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

وفي وقت سابق، أطلقت الصين، قمرا اصطناعيا لعلوم الأرض إلى الفضاء، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، تم إطلاق القمر الاصطناعي "قوانجمو" على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-6 ثم دخل المدار المخطط له.

وقال مركز الإطلاق "إن عملية الإطلاق المذكورة هي المهمة الـ395 التي تقوم بها سلسلة صواريخ لونج مارش".

ويعد القمر الاصطناعي (SDGSAT-1)، الذي طورته الأكاديمية الصينية للعلوم، أول قمر اصطناعي لعلوم الفضاء في العالم مخصص لخدمة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة.

ويمكن للقمر الاصطناعي الذي يحتوي على ثلاث حمولات بصرية أن يوفر بيانات رصد فضاء لمراقبة وتقييم ودراسة التفاعل بين الإنسان والطبيعة والتنمية المستدامة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت تسجيل 55 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، مقارنة مع 78 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 68 في اليوم السابق.



وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 27 مقارنة مع 42 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97660، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.