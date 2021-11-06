السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هطولات ثلجية غزيرة متوقعة ستجتاح الصين

هطولات ثلجية
هطولات ثلجية

قال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هطولات ثلجية غزيرة ستجتاح أجزاء من مناطق شمالي الصين يومي السبت والأحد، ما سيتسبب في انخفاض درجات الحرارة فيها.

 

وأضاف المركز، أن ثلوجاً غزيرة متوقعة من صباح اليوم السبت و حتى صباح يوم الأحد المقبل، ستضرب أجزاء من منغوليا الداخلية، وشانشي، و خبي، و بكين، وتيانجين، ولياونينغ، وشنشي وخنان.

 

وستشهد بعض المناطق المذكورة هطولات ثلجية تصل إلى 20 سنتيمتراً.

 

وحثّ المرصد المناطق المتأثرة باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر المتعلقة بحركة المرور، والنقل و إمدادات الطاقة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت تسجيل 55 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، مقارنة مع 78 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 68 في اليوم السابق.
 

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 27 مقارنة مع 42 قبل يوم. و لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97660، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصين توقع مالي مناطق شمال شمالي الصين الصي مال ثلج متوقع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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