اليونان: جميع سيارات الأجرة الجديدة فى أثينا ستكون كهربائية

قال رئيس الوزراء اليونانى" كيرياكوس ميتسوتاكيس،" في حديثه لمجلس الوزراء -وفق ما نقلته وكالة أنباء كاثمريني اليونانية-: إنه اعتبارًا من عام 2025 يجب أن تكون جميع سيارات الأجرة الجديدة في أثينا وثيسالونيكى كهربائية أو مركبات لا تنتج انبعاثات بموجب الألتزام بقانون المناخ الجديد.

وقال ميتسوتاكيس: من عام 2030 سيتم حظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي كما سيتم منع جميع المنازل الجديدة من تركيب أفران تعمل بالبنزين للتدفئة حيث توجد شبكة غاز مناسبة.

وتابع: "أعلم أن هذه الأهداف طموحة لكنها ضرورية ويمكن أن تصبح واقعية مع الخطة التي لدينا، مشيرًا إلى أن هذه مبادرات يستجيب لها جميع اليونانيين، والشباب أولاً وقبل كل شيء".

يأتي هذا فيما دعت المملكة المتحدة موريتانيا إلى الانضمام إلى إعلان قمة المناخ "كوب 26" حول الغابات واستخدام الأراضي، خصوصًا بعد انضمامها لمبادرات حول الفحم والطاقة النظيفية.

وأشار بيان صادر عن وزارة البيئة الموريتانية، أن الدعوة جاءت خلال لقاء عمل بين وزيرة البيئة والتنمية الموريتانية مريم بكاي، وسفيرة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جانيت روكان، في شأن قمة المناخ (كوب 26).

وكان قادة العالم قد أعلنوا، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر المناخ التزامهم بوقف إزالة الغابات بحلول 2030 لحماية المناخ.

وتعهدت 12 دولة بتخصيص 12 مليار دولار من الأموال العامة بين 2021 و2025 لمساعدة الدول النامية، لاستعادة الأراضي التي تعرضت لانحلال التربة والتصدي لحرائق الغابات.

وعلى صعيد آخر، سجلت بريطانيا، الجمعة، 193 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19، نزولًا من 214، أمس .

كما أعلنت تسجيل 34029 إصابة جديدة، نزولًا من 37269 أمس، وفقًا لبيانات رسمية.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.