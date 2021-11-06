قناة: مدير CIA زار موسكو لتحذير روسيا بشأن أوكرانيا

قالت قناة "سي إن إن"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوفد مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، إلى موسكو لتحذير روسيا بشأن الحشود العسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وأشارت القناة، إلى أن هدف الزيارة، كان التلميح للقيادة الروسية بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التمركز المزعوم للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ونقلت القناة عن مصادر، أن بيرنز كان يجب أن يفهم أيضا دوافع الكرملين في هذه القضية.

ونقلت القناة الأمريكية عن مصادر أمريكية وأوكرانية مطلعة، أن بيرنز أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعاته مع المسؤولين الروس.

ونوهت القناة، بأن مدير وكالة المخابرات الأمريكية، أعرب خلال زيارته الرسمية التي استمرت يومين هذا الأسبوع، عن قلقه من أن روسيا قد تستخدم توريد الغاز كوسيلة للضغط على أوكرانيا والدول الأوروبية، حيث يمكن أن تبدأ أزمة طاقة جديدة بحلول الشتاء.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، أنه من المقرر استلام مليونين و930 ألف جرعة من لقاح موديرنا المضاد لـ"كوفيد- 19"، بحلول نهاية هذا الأسبوع.



وقال لياشكو، في إفادة صحفية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إنه "بحلول نهاية هذا الأسبوع، نتوقع استلام مليونين و930 ألف جرعة من لقاح موديرنا في إطار مبادرة كوفاكس العالمية".



وأضاف: "بشكل عام، تسلمت أوكرانيا أكثر من 26 مليون جرعة من اللقاح منذ انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا"، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي، توجد 7.5 مليون جرعة متوفرة.



وقال وزير الصحة الأوكراني، إن بلاده سجلت 23 ألفًا و393 إصابة جديدة بكوفيد- 19، أمس الثلاثاء، ومنذ بدء الوباء، أصيب مليونان و997 ألفًا و86 شخصًا في أوكرانيا بفيروس كورونا، تعافى منهم مليونان و466 ألفًا و674 شخصًا، بينما توفي 69 ألفًا و447 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.