السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متاجر كبرى فى بريطانيا تتعهد بخفض نصف التأثيرات البيئية بحلول 2030

بريطانيا
بريطانيا

تعهد رؤساء خمسة من أكبر متاجر السوبرماركت في بريطانيا بالالتزام بخفض نصف التأثيرات البيئية لمتاجر الطعام بحلول نهاية العقد الحالي في 2030، فيما يجتمع القادة في مدينة جلاسكو الاسكتلندية في قمة تغير المناخ.

وقال الرؤساء التنفيذيون لمتاجر "تيسكو" و"سانسبري" و"ويتروز" و"كو-اوب" و"ام آند اس" إنهم سيتعاونون مع الصندوق العالمي للطبيعة للحد من تدهور البيئة الطبيعية.

وتعهد الرؤساء بخفض بمقدار النصف لتأثيرات الاحتباس الحراري الناجمة عن سلال التسوق والغابات التي يتم قطع أشجارها من أجل ملء السلال وتأثير الزراعة والمأكولات البحرية في السلال فضلًا عن نفايات الطعام والتعبئة والتغليف التي ينتجونها.

ومن المقرر أن تقوم المتاجر الخمسة التي تجذب معًا أكثر من نصف عدد متسوقي الطعام في بريطانيا، كل عام بتقديم بيانات إلى الصندوق العالمي للطبيعة حول كل من هذه المجالات وتنشر الإجراءات التي اتخذتها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن رؤساء المتاجر اتفاقهم في بيان مشترك "بصفتنا رؤساء تنفيذيين لأكبر متاجر بيع الطعام بالتجزئة في بريطانيا، نعترف أن مستقبلًا بدون طبيعة هو مستقبل بدون غذاء، بحلول 2030 نحتاج إلى وقف خسارة الطبيعة".

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة البريطانية،  إنها ستفتح باب الحجز للحصول على جرعات معززة من لقاحات "كوفيد-19" قبل شهر من الموعد الذي يصبح فيه المواطنون مؤهلين لتلقي الجرعات، وذلك للمساعدة في تسريع التطعيمات قبل أشهر الشتاء الصعبة.

ويعتمد رئيس الوزراء بوريس جونسون على الجرعات المعززة كركيزة أساسية لخطته الرامية إلى تجنب الإغلاق هذا الشتاء من خلال اللقاحات بدلًا من قواعد التباعد الاجتماعي أو الإلزام بوضع الكمامات، لكنه تلقى انتقادات بسبب البداية البطيئة للبرنامج.

وحصل حوالي ثلاثة من كل خمسة من الأشخاص المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا على جرعات معززة في إنجلترا، إذ حصل أكثر من تسعة ملايين شخص على جرعات معززة في بريطانيا بشكل عام حتى الآن.

وسيظل من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر صحية من مضاعفات المرض مؤهلين للحصول على جرعات معززة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ولكن من يوم الإثنين، يمكنهم حجز موعد بعد خمسة أشهر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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