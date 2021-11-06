وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع الرئيس الكينى الأمن الأفريقى وتطورات إثيوبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا؛ لبحث عدد من قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك من بينها الموقف في إثيوبيا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال برايس - في تصريح - إن بلينكن وجه، خلال الاتصال الهاتفي، الشكر للرئيس الكيني على استمرار قيادته لتعزيز السلام و الرخاء في المنطقة.



وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة .

و قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات، مضيفا: "نحن عند نقطة تحول في التاريخ و نريد إعطاء فرصة للجميع".

وأكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

و كشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ و الوباء والاقتصاد، داعيا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبشان العلاقات مع إيران أوضح بايدن أن الولايات المتحدة سوف تواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها متعهدا بالرد على تحركات إيران و إجراءاتها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".