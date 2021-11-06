السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمى يشكل لجنة للتحقيق فى أحداث مظاهرات العاصمة العراقية بغداد

الكاظمى
الكاظمى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجّه بتشكيل لجنة تحقيق عليا، تضم في عضويتها ممثلين عن أمن الحشد الشعبي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ واع” العراقية ، أشارت الخلية في بيان لها إلى أن "مهمة اللجنة تأتي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات يوم الجمعة التي أدت إلى مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسقط نتيجتها العشرات من الجرحى من الجانبين".

 

وأضافت: "باشرت اللجنة تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط جرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة، والتي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان".

 

وتابعت: "أمر الكاظمي أيضا، بتعويض الضحايا"، مؤكد القيام شخصيا بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لـ"إحقاق الحق للضحايا وهم جميعا من أبناء شعبنا العراقي وواجبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أيا كان أمام القضاء العادل".

 

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أن مؤسساتها استقبلت أكثر من 125 جريحا نتيجة صدامات وقعت بين محتجين على نتائج الانتخابات الأخيرة والقوات الأمنية.

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