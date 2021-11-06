مروان خورى يتألق بمهرجان الموسيقى العربية فى الإسكندرية (صور)

تألق الفنان اللبناني الكبير مروان خوري خلال حفله الغنائي بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، والذي أقيم في الليلة الثالثة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثون على مسرح مكتبة الإسكندرية، مساء الجمعة، والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وصعد مروان خوري على خشبة المسرح وسط تصفيق حاد من جمهور الحفل، الذي استقبله بحفاوة كبيرة.

وقدم مروان باقة مميزة من أجمل أغانيه بالإضافة إلى باقة من أغاني التراث منها "هان الود، كمل حياتك، مهلا على قلبي، أكبر أناني، لو، كل القصايد، قصر الشوق، مغرم، حط النقط، يارب، لما أنت ناوي، متى اشوفك، هوا يا هوا، الدلعونا"، ووجه خلال الحفل التحية لروح الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي.

وبالفاصل الأول من الحفل شدت الفنانة رحاب مطاوع بمجموعة من روائع زمن الفن الجميل منها "أما براوة، بلاش تفارق، زي العسل"، ثم قدم الفنان العراقي همام إبراهيم فاصلا من الطرب الأصيل، بالإضافة إلى بعض الأغاني المعاصرة منها "عمار يا إسكندرية، ذكرني، زيديني عشقا، زي الهوي" ومن التراث العراقي "مروا عليا الحلوين" ، و"قولي أحبك" واختتم الفاصل بأغنية "أحلف بسماها وبترابها" تحية منه إلى مصر الحبيبة.

رحاب مطاوع

همام ابراهيم

ومن المقرر أن يأتي "خوري"، إلى القاهرة لإحياء ثامن ليال المهرجان يوم الإثنين المقبل، على خشبة مسرح "النافورة" بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

المايسترو مصطفى حلمي

ويبدأ الحفلان في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقدم خلالها الفنان مروان خوري، باقة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة، كما يشدو بعدد من الأغاني التراثية لكبار الفنانين.

الجمهور السكندري في حفل مروان خوري

وتواصل دار الأوبرا المصرية فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثلاثون بحفل فني يوم الأحد المقبل الموافق ٧ من نوفمبر للفنان الكبير مدحت صالح وصوليست البيانو الفنان الكبير عمرو سليم يسبقه بالفصل الأول من الحفل الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية، وصوليست قانون للفنان العراقي فرات قدوري وفرقة ضفاف دجلة.

وتُهدَى الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إلى روح الراحلان الموسيقار جمال سلامة، والموسيقار عبده داغر، وتقام على 6 مسارح بثلاثة محافظات من بينهم؛ مسارح (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) بالقاهرة، وأوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة