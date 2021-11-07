الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد القطارات الروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس

قطار روسي
قطار روسي

مواعيد القطارات الروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس، تنشر “الدستور” مواعيد القطارات الروسية الجديدة العاملة بخطوط الصعيد للتسهيل على المواطنين معرفة كافة مواعيد القطارات لسهولة الحجز، اليوم السبت.

 

مواعيد القطارات الروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس


 مواعيد القطارات الروسية على خط أسوان القاهرة:

1ـ قطار رقم  1013 روسي (أسوان /القاهرة) يقوم من أسوان 1.50 مساء ويصل القاهرة 3.55 صباح اليوم التالي.

2ـ قطار رقم 187 روسي (السد العالي / القاهرة) يقوم من السد العالي 5.30 مساء ومن أسوان 6.30 مساء ويصل القاهرة 10.45 صباح اليوم التالى.

3ـ قطار رقم  1009 روسى (أسوان / الإسكندرية) يقوم من أسوان 7.20 مساء ويصل القاهرة 8.05 صباح اليوم التالى ثم يقوم من القاهرة 8.25 صباحا ويصل الإسكندرية  11.25 صباحا.

4ـ قطار رقم 1011 روسي (أسوان / القاهرة) يقوم من أسوان 11.20 مساء ويصل القاهرة 1.15 مساء اليوم التالى.

5ـ قطار رقم 1004 روسى (القاهرة / أسوان) يقوم من القاهرة 9.30 صباحا ويصل أسوان 11.10 مساء اليوم التالى.

6ـ قطار رقم 188 روسي (القاهرة / السد العالي) يقوم من القاهرة 6.00 مساء ويصل أسوان 10.50 صباح اليوم التالى والسد العالي11.20 صباحا.

7ـ قطار رقم 1012 روسي (القاهرة / أسوان) يقوم من القاهرة 8.20 مساء ويصل أسوان 11.20 صباح اليوم التالى.

 

8ـ قطار رقم 1008 روسي (الإسكندرية / أسوان) يقوم من الإسكندرية 7.40 مساء ويصل القاهرة 10.50 مساء ثم يقوم من القاهرة 11.15 مساء واصلا إلى أسوان 12.30 مساء اليوم التالى.

9ـ قطار رقم 1010 روسي ( القاهرة / أسوان) يقوم من القاهرة 12.05 صباحا ويصل أسوان 2.30 مساء اليوم التالى.

10ـ قطار رقم  159 روسي (الأقصر / القاهرة) يقوم من الأقصر 6.00 صباحا ويصل القاهرة 6.35 مساء.

11ـ قطار رقم 160 روسي  ( القاهرة /الأقصر) يقوم من القاهرة 12.15 مساء ويصل الأقصر 12.30 صباحا.

12ـ قطار رقم 1007 روسي (سوهاج / القاهرة) يقوم من سوهاج 5.00 مساء ويصل القاهرة 11.55 مساء نفس اليوم.

13ـ قطار رقم 1006 روسي (القاهرة / سوهاج) يقوم من القاهرة 6.00 صباحا ويصل سوهاج 1.30 مساء نفس اليوم.

مواعيد القطارات الروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس

14 ـ قطار رقم 165 روسي (أسيوط / القاهرة) يقوم من أسيوط 6.00 صباحا ويصل القاهرة 1.55 مساء .

15 ـ قطار رقم 972 روسي (القاهرة / أسيوط) يقوم من القاهرة 4.20 مساء ويصل أسيوط 11.35 مساء.

16ـ قطار رقم 1131 روسي (القاهرة /الإسكندرية) يقوم من القاهرة 5.50 صباحا ويصل الإسكندرية 8.45 صباحا.

17ـ قطار رقم 1130 روسي (الإسكندرية / القاهرة) يقوم من الإسكندرية 3.00 مساء ويصل القاهرة 6.05 مساء .

18ـ قطار رقم 1141 روسي (القاهرة / الإسماعيلية) يقوم من قيام القاهرة 1.05 مساء ويصل الإسماعيلية 4.00 مساء.

19ـ قطار رقم 1140 (الإسماعيلية / القاهرة) يقوم من الإسماعيلية 5.30 مساء ويصل القاهرة 8.40 مساء.

جدول مواعيد القطارات الروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس

20ـ قطار رقم 1151 (القاهرة / المنصورة) يقوم من قيام القاهرة 7.15 صباحا ويصل المنصورة 9.40 صباحا.

21ـ قطار رقم 1150 (المنصورة / القاهرة) يقوم من المنصورة 1.20 مساء ويصل القاهرة 4.00 مساء.

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22ـ قطار رقم 1005 روسي  (أسوان / القاهرة) يقوم من أسوان 11.3 صباحا ويصل القاهرة  12.50 صباح اليوم التالي

 

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