وائل جسار والفرقة السلطانية العمانية وضفاف دجلة نجوم «الموسيقى العربية».. الليلة

تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 30، حيث يقام فى الثامنة مساء اليوم السبت، على مسرح النافورة حفلا للنجم اللبناني وائل جسار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، ويتغنى «جسار» خلال الحفل بباقة من أغنياته القديمة والحديثة إضافة إلى مجموعة من أغاني التراث.

ويسبق حفل «جسار»، فاصلا موسيقيا للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية بسلطنة عمان، وفقرة غنائية للمطربين فرح الموجي وأحمد عصام وياسر سليمان.

وفي السابعة مساء يقدم كورال أطفال الأوبرا تحت إشراف أحمد عامر وكوكبة من أعمال زمن الفن الجميل.

ضفاف دجلة على مسرح معهد الموسيقى

وفي الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلا لفرقة ضفاف دجلة العراقية، يتضمن مجموعة من المؤلفات التراثية لبلاد الرافدين.

ختام جلسات المؤتمر العلمي على المسرح الصغير

ويختتم المؤتمر العلمي المصاحب فعالياته على المسرح الصغير حيث تعقد فى العاشرة صباحا جلسة تناقش محور دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي العربي بحضور الدكتور محمد شبانة مقررا وكل من الدكتور محمد المصمودي (تونس)، والدكتورة كوكب توفيق (مصر/إيطاليا)، والدكتور نضال نصيرات (الأردن)، والدكتور محمد آدم سليمان (السودان)، والدكتور الفاتح حسين أحمد (السودان).

وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتورة رشا طموم مقررا، والدكتور علي شمس الدين (تونس)، والدكتور عدنان خلف ساهي (العراق)، والدكتور علي نجم عبد الله (العراق)، وأحمد عبد الله دعوب (ليبيا)، ومحمد جمال (البحرين)، ويتم إعلان التوصيات النهائية عقب انتهاء الجلسة .

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبان مع هذا الحدث الضخم، وجميع الحفلات تبدأ في تمام الثامنة مساء، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي، وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبداللطيف وعاصم السيد.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، عمان، والأردن.