السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلوسى: مجلس النواب يرجئ التصويت على خطة بايدن الاجتماعية

بيلوسى
بيلوسى

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إرجاء التصويت على الخطة الاجتماعية والمناخية التي أعلنها الرئيس جو بايدن.

 

وقالت بيلوسي للصحفيين إنه بعد أسابيع من المفاوضات لا يزال الديمقراطيون في الكونجرس يتفاوضون على تفاصيل الخطة، وأضافت أنها تأمل في التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر" في الـ25 من نوفمبر.

 

وأعربت بيلوسي عن أملها في أن يصوت مجلس النواب مساء اليوم على خطة بايدن الاستثمارية التي رصد لها 1200 مليار دولار لتطوير البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

 

لكن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي نبه مرارا إلى أنه لن يؤيد هذه الخطة دون أن يسبقها إقرار الخطة الاجتماعية والمناخية لبايدن.

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