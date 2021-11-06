وزارة الاتصالات العراقية تنفى وجود أى قطع فى شبكات الإنترنت

قال المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية رعد المشهداني، إنه لا يوجد أي قطع في شبكات الإنترنت.

وأضاف المشهداني - في بيان - أن الوزارة مستمرة في توفير الخدمة ولا يوجد أي أمر من قبل رئيس الوزراء بقطع الخدمة، وعلى وسائل الإعلام نقل الخبر من المصدر وتحري الدقة في صحة المعلومة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات وقتيل في صفوف المتظاهرين.

وعلى صعيد آخر، واصل العراق، صدارته كأكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل البحرين أي وفيات متعلقة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة، 1156 إصابة جديدة، و26 حالة وفاة، وتماثل 1871 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و61 ألفًا و222 حالة، والوفيات إلى 23 ألفًا و297 حالة، والشفاء إلى مليونين و11 ألفًا و792 حالة بنسبة 97.6%.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة، أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.