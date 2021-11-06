حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت الموافق 6-11-2021، أن يكون الطقس نهارًا معتدل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

والظواهر الجوية شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من و إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 28 18

السلوم 26 15

سيوة 27 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 29 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 27 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بنى سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبوسمبل 35 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 32 19

ابو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22