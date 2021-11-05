السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كبيرة يا مصر».. عاصى الحلوانى يتألق فى مهرجان الموسيقى

عاصي الحلاني من مهرجان
عاصي الحلاني من مهرجان الموسيقى العربية

أشعل المطرب عاصي الحلاني حفله الغنائي الثاني ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية والمقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

بدأ عاصي الحلاني الحفل بأغنية «كبيرة يامصر» وسط احتفاء كبير من الحاضرين، وهي من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي.

وقال: «أتمنى أن تبقى مصر مستقرة، ونحن فخورون أننا ننتمي لهذا الوطن والمنطقة العربية، وتوحه بالشكر للمهرجان».

وقدم عاصي الحلاني عددا من أغانيه المحببة لجمهوره منها (بحبك وبغار، وأدمنت حبك، وأني مارق مريت).

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